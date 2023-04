Trump naghain ng not guilty plea kontra 34 felony case

Naghain ng not guilty plea si dating US President Donald Trump sa 34 bilang ng felony kaugnay sa pagsisinungaling at pamemeke ng kanyang business records sa Manhattan court.

Bunsod ito sa imbestigasyon ng $130,000 hush money na ibinayad ni Trump sa adult film actress na si Stormy Daniels noong 2015 presidential campaign. Kapalit ito sa pananahimik ng aktres tungkol sa nakaraan nilang relasyon na sisira sa pagkapangulo nito.

Matapos mabasahan ng sakdal, hindi na nagbigay ng komento si Trump sa mga nakaabang na reporter sa labas ng korte.Agad itong bumalik sa convoy nito pauwi sa kaniyang bahay sa Florida.

Itinakda sa Disyembre 4 ang susunod na pagdinig sa kaso.