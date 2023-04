True History hanep sa 3YO

IPINAKITA ng kabayong si True History ang kanyang tikas sa rektahan matapos angkinin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Martes ng gabi.

Ginabayan ni jockey Jegir Paano, ipinuwesto si True History sa pang-apat sa largahan pero pagsapit ng far turn ay nasa segundo na ito at unti-unting lumapit sa nangungunang si Sound Of Silence.

Pagdating ng huling kurbada ay nagkapanabayan na sa unahan sina Sound Of Silence, nasa bandang labas na sina Bantay Sarado at True History, na sa tabing balya dumaan.

Bakbakan sa unahan ang tatlong nabanggit na kabayo sa rektahan subalit sa huling 100 metro ng laban ay umunat na si True History at tinawid ang meta ng may kalahating kabayong agwat sa pumangalawang si Bantay Sarado.

Nirehistro ni True History ang tiyempong 1:28.4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Melaine Habla ang P20,000 added prize.

Tumersero si Sound Of Silence habang pumang-apat si jewel Of The Nile sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)