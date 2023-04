The Life of Christ sa Taguig, binuksan ngayong Semana Santa

Opisyal na binuksan ng pamahalaang lokal ng Taguig ang The Life of Christ sa TLC Village, Lower Bicutan para sa mga Taguigueño na nais magnilay at manalangin ngayong Semana Santa.

Ayon kay Mayor Lani Cayetano, maaaring pagnilayan ng mga Taguigueño ang pasyon, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesus sa iba’t ibang sulok ng parke na nagtatampok sa The Stations of the Cross, Prayer Corner at Prayer Boxes at Art Installations.

Matatagpuan dito ang 14 na panel para sa 14 na istasyon kung saan bawat isa ay naglalaman ng isang talata sa Bibliya, isang pagmuni-muni, at isang aktibidad.

Mayroon din itong Sulok ng Panalangin at mga Kahon ng Panalangin na maaaring pagsulatan ng mga intensyon sa panalangin at pagsindihan ng kandila. Maaari ring isulat ng mga bisita ang kanilang kasalanan at saka isa-isang ipako sa krus sa installation art sa gitna ng TLC Square.

Sa kanyang pagbisita sa parke, sinabi ni Mayor Lani na umaasa siya na itutuon ng mga Taguigueño ang pasasalamat sa pinakadakilang sakripisyo ni Hesukristo anuman ang espirituwal na kaugnayan at paraan ng pagdiriwang nila ng Semana Santa. (Betchai Julian)