Sundin ang MTRCB kung ano dapat ipalabas na pelikula sa mga PUV

Nagpaalala ang Movie and Television Review and Classification Board sa mga driver at operator ng mga Public Utility Vehicles (PUVs) na siguruhing mga rated ‘G’ o ‘PG’ lamang ang ipinalalabas sa na pelikula habang nasa biyahe.

Magandang paalala ito ng MTRCB dahil kadalasan naman talaga may ilang bus ang walang pakialam sa pagpapalabas ng mga pelikulang malaswa gayong dapat ay mga General Patronage (G) o Parental Guidance (PG) lamang ang ipinapanood sa kanilang mga pasahero.

Kaya tulungan natin ang MTRCB na sugpuin ang mga iresponsableng mga drivers at operators ng mga PUV para mapatawan sila ng karampatang parusa.

Patigasan

Sa kabilang dako ay may nauulinigan tayong isyu sa pagitan ng Executive at Judicial? May isyu nga ba?Naitanong natin ito dahil sa kautusan ng Office of the President (OP) na nagbasura sa apela ng Newsnet.

Nitong March 31, 2023 kasi ay tuluyang ibinasura ng OP ang apela ng Newsnet para magkaroon ito ng Local Multi-point Distribution System o LMDS. Ang LMDS ay ginagamit para makapaghatid sa bansa ng interactive pay television at iba pang multimedia services.

Ang desisyon ng OP ay pirmado ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin sa ngalan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa desisyong ito, pinanindigan ng Malakanyang na hindi saklaw ng Republic Act No. 11032 o ang “The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018” ang mga aplikasyon kapag tungkol sa mga radio frequency assignments dahil nasasaklaw ito ng kapangyarihan ng National Telecommunications Commission (NTC).

Inilabas ang desisyong ito dahil naman sa posisyon ng Court of Appeals (CA) noong July 2022 Order na nag-aatas sa NTC na bigyan ng “automatic approval” ang aplikasyon ng News and Entertainment Network Corp. (Newsnet) para “mag-install, mag-operate, at mag-maintain” ng isang LMDS.

Pinonente ang kautusan ni CA Associate Justice Perpetua Susana T. Atal-Paño at sinang-ayunan naman nina Associate Justices Ruben Reynaldo G. Roxas at Maximo M. De Leon.

May malaking papel sa kaguluhang ito ang Anti-Red Tape Authority (ARTA) noong panahon ni ex-Director General Jeremiah Belgica dahil ginamit nito ang Republic Act 11032 para paboran ang Newsnet. Pero binawi rin ito ng ARTA matapos sabihin ng Department of Justice (DOJ) na nagmalabis sila sa kapangyarihan nang kampihan. “Null and void” ayon sa DOJ ang kautusan ng ARTA dahil wala naman sa huridiksyon nito ang naturang usapin.

Hindi nagpatinag ang DOJ kaya napilitang umatras ang ARTA at kanilang binawi ang kautusan sa pamamagitan ng inilabas na resolusyon. Iyon nga lang, nagbaba pa rin ng hatol ang CA at pinaboran ang Newsnet.

Pero nitong Lunes ay si Solicitor General Menardo Guevarra na ang nagpaalala kay Associate Justice Atal-Paño sa pagtutol ni PBBM na mabigyan ng LMDS ang Newsnet na pag-aari ni businessman Mel Velarde. Ipinaalala ni Guevara na dapat bawiin ng CA ang July 2022 Order nito upang matuldukan na ang isyu.

Kung magkakamatigasan, hindi malayong isipin ng nakararami na may away sa dalawang sangay ng gobyerno!