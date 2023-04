Steph Curry, Jordan Poole pinasabog dayong Thunder

UMISKOR ng pinagsamang 64 points sina Stephen Curry at Jordan Poole para balikatin ang Golden State sa 136-125 panalo laban sa dumayong Oklahoma City Martes ng gabi sa Chase Center.

Tumapos si Curry ng 34 points, 30 kay Poole. Late scratch si Klay Thompson dahil sa nananakit na likod.

Nag-ambag si Draymond Green ng 17 points, 10 rebounds, 5 assists, 2 steals at 2 blocks, may 16 markers si Donte DiVincenzo.

Dinomina ng Warriors ang boards 54-38, 11 dito ang kinalawit ni Kevon Looney.

Kabuhol ng Warriors (41-38) ang Clippers sa 5th-6th sa West pero uupuan ng winner ng Clippers-Lakers (40-38) game ngayong araw ang No. 5 at bababa sa No. 6 ang Golden State.

Naka-21 points sa first half si Shai Gilgeous-Alexander pero 11 na lang ang kinaya mula roon para sa Thunder (38-41) na nasa No. 10 – huling slot sa play-in.

Umigkas ang tatlong daliri ni Poole nang pumasok ang tres niya 3:17 pa sa laro tungo sa 131-120. Sa sumunod na posesyon, tinapos niya ng 360-degree layup ang steal ni Green. (Vladi Eduarte)