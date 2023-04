Scarlet bongga ang pagkanta ng fave song ni Dra. Vicki

Ang pagkanta ni Scarlet Snow Belo kasama sina Solenn Heusaff at ang tinatawag niyang Teacher Jade Riccio ang tinutukoy pala ng anak nina Dra. Vicki Belo at Dr. Hayden Kho na surprise ng bata sa kanyang Instagram account.

No wonder na kinagiliwan si Scarlet ng netizens, aba ang ‘Flowers’ song ni Miley Cyrus ay inawit lang naman nila in three different languages. Si Solenn ang nag-French, si Jade sa Italian at si Scarlet nga sa English.

Nagkataon na favorite song pala ni Dra. Vicki ang ‘Flowers’.

Ayon kay Scarlet, one week daw niyang pina-practice with musician Troy Laureta ang nasabing kanta.

At mararamdaman sa caption ni Scarlet kung gaano niya pinapahalagahan at kamahal ang kanyang mommy.

Sey niya, “When I sang ‘Flowers’ with Tita @solenn and Teacher @jadericcio_soprano, it felt like my heart was blooming! Tita Solenn sang in French, Jade sang in Italian, and I sang in English, but it was like we were all singing the same thing! And when I saw how happy my mom was that we were singing her favorite song, it made me feel so proud!”

Sinagot naman ni Dra. Vicki ang anak ng, “Thank you for making one of my dreams come true.”

Suhestiyon naman ng netizens, i-upload daw sana sa Spotify (kahit sa Spotify French) ang trio nilang tatlo.