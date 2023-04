Sany Alcantara petmalu mga bato kontra Twins

IKINAMADA ni Sany Alcantara ng Miami ang unang complete game ng MLB season, ang three-hitter na nagbigay sa Marlins ng 1-0 win kontra Minnesota Twins Martes ng gabi.

Nilista rin ni Alcantara ang anim sa 36 complete games noong nakaraang season.

Lima ang na-strike out niya, nagbigay ng isang walk sa Twins sa loob ng 1 hour, 57 minutes – pinakamaiksing laro din ngayong season.

“My focus was to finish the game,” bulalas ni Alcantara. “It doesn’t matter how many pitches.”

Galing kay Avisail Garcia ang nag-iisang run ng laro, ang homer niya sa second inning.

Strikes ang 68 sa 100 pitches ni Alcantara sa no-relief job. Hiyawan ang 10,668 crowd sa Miami nang tumakbo sa mound si Alcantara para umpisahan ang ninth.

Naka-strike out ng siyam si Minnesota starter Kenta Maeda bago inilabas sa sixth dahil mukhang laylay na ang braso. (Vladi Eduarte)