Ruru, Bianca lovers in Paris

Excited ang Sparkle stars na sina Ruru Madrid at Bianca Umali dahil lilipad sila for Paris, France para mag-shoot ng ilang eksena sa kanilang teleserye na ‘The Write One’.

Hindi lang daw trabaho kundi bakasyon din ang gagawin ng dalawa para makapag-recharge ngayong summer sa tinaguriang City of Love.

“Pangarap naman talaga namin makapunta do’n at nasuwertehan lang namin na magkasama kami,” sey ni Ruru.

Dahil daw sa kanilang serye ay mas nakilala nina Ruru at Bianca ang isa’t isa.

“Si Ruru, nakita ko kung paano niya pasayahin ‘yung mga tao, at kung paano niya pinagsasama-sama lahat,” sey ni Bianca.

“Siguro pinakanatutunan ko working with Bianca, ‘yung work ethics niya. I didn’t expect na merong tao na gano’n ka-passionate when it comes to work,’ sey naman ni Ruru. (Ruel Mendoza)