Romansang Joshua-Trina binasag ng mga netizen

‘Imposible!’ ‘Yan ang mababasang reaksyon at komento ng netizens sa panibagong post ni Joshua Garcia sa kanyang Instagram na nagpapakita na magkasama sila ng non-showbiz girl na si Trina Uytingco.

Ibinahagi ni Joshua ang ilang mga kaganapan sa paglalaro nila ng table soccer game kasama ang magkasintahang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, pati sina Alora Sasam at si Ria Atayde.

Bagamat walang espesyal na eksena sa ilang photo opt nina Joshua at Trina, kinilig ang fans sa dalawa at muling nag-ilusyon sa dati nang tsismis na namuong romance sa dalawa.

Ilan sa mga komento ay nagsasabing ‘bagay’ ang dalawa dahil cute daw sila together at magkamukha.

May mga nagugulat sa mga komentong nagkukumpirmang may love life na ang dalawa.

Marami ring komento na bumabasag sa ilusyon na ‘yon at may paglilinaw pa na imposibleng magkaroon ng romansa sina Joshua at Trina.

Isa sa mga humirit sa hindi raw totoong tsismis kina Joshua at Trina ay si @refinnej na nagsabing, “May jowa si Trina so magkaibigan lang.”

Sawsaw naman ni @true25lover, “None of the above obviously. Single si Joshua.”

Hanggang ngayon ay nanatiling tikom ang bibig ni Joshua sa isyu sa kanila ng nasabing best friend ni Kathryn na miyembro ng women basketball team ng Ateneo de Manila University.