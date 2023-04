Retokada na ako – Ivana Alawi

Retokada na ang tawag ni Ivana Alawi sa sarili niya.

Pero, hindi siya tulad ni AJ Raval na nagpalagay ng silicone sa boobs noon, at nagdesisyon na magpatanggal na rin ngayon, si Ivana ay iba ang pinatanggal.

Sa latest YouTube content ni Ivana na ang title ay ‘Pinatanggal Ko Na’, iisipin mong silicone rin ang pinatanggal niya, pero hindi nga, dahil ang dalawang wisdom teeth pala ang pinatsugi niya!

At ‘kaaliw nga si Ivana matapos ang operasyon.

“Okey guys, ang cute ko pa rin, kahit retokada na ako!” tila bangenge na sabi ni Ivana.

Siyempre, may question and answer rin sila ni Mona Alawi. At tanong ni Mona kay Ivana, “Sino ang ka-date mo ngayon?”

“Wala na talaga. As in kahit dinner. Pero may text. Pero dinner, wala na talaga. Siguro next year na lang! Pag medyo ready na. Hala, hindi pa pala ako ready.

“Wala lang! Natatakot lang talaga ako sa mga napapanood ko. Sa mga nakikita ko na mga naghihiwalay!” seryosong sabi ni Ivana.

Well…