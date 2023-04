Remy Palma patuloy ang kayod para sa korona

KAHIT nanalong Best Middle Blocker si Remy Palma sa kakatapos na All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League, tuloy pa rin ang trabaho sa kanya.

“Ito binigay po sa akin so sobrang masaya rin kasi alam ko naman behind doors nagtatrabaho talaga ako, nagwowork hard talaga ako,” sey ni Palma.

‘Yun nga lang, bigong makuha ni Palma at ng Petro Gazz ang korona laban sa Creamline.

Pero nasama naman ang dating FEU blocker sa All-Filipino Conference Premier Team kasama ang kanyang teammate na si MJ Phillips, pati na rin sina Jema Galanza (Best Outside Spiker), Michele Gumabao (Best Opposite Spiker), Tots Carlos (Best Outside Spiker, MVP) at Jia De Guzman (Best Setter) ng Creamline, pati na rin si Kath Arado (Best Setter) ng PLDT.

Pero hindi kuntento si Palma at asahan ng mga fan na lilipad muli ang Angels.

“Siguro po iyung award na ‘yan for me, it’s an extra blessing lang pero kasi wala naman po talaga [akong] ibang hinahangad kundi championship pa rin. I mean ako kasi, personally, gusto ko team player ako. Hindi ako laging after sa individual awards, kapag ako nag-champion doon mas masaya ako,” sey ni Palma.

“So hindi pa rin ako makukuntento hanggang hindi pa rin nakukuha iyung main goal which is the championship for the whole team,” aniya. (Cyreel Zarate)