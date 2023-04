Pulis binistay ng bala bulagta

Patay ang isang pulis matapos itong tambangan at pagbabarilin ng hindi pa kilalang salarin habang papasok ito para mag-duty kahapon ng umaga sa Legazpi City, Albay.

Dead on the spot dahil sa mga tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang biktimang si Police Staff Sgt. Abel Sevilla, nakatalaga sa Community Police Assistance (CPAC) 4 ng Legazpi City Police Station.

Sa inisyal na ulat, papasok na sa trabaho ang biktima nang daanan ito ng naka-motorsiklong suspek sa kahabaan ng Sitio Agna, Barangay Homapon bandang alas-siyete ng umaga.

Pagkatapat sa biktima, ilang ulit itong pinaputukan ng suspek sa ulo at katawan at saka tumakas.

Nagkasa naman ng malawakang checkpoint ang pulisya sa kabuuan ng Legazpi City at karatig bayan sa posibleng pagkakadakip ng suspek. Patuloy ang imbestigasyon sa motibo ng krimen. (Edwin Balasa)