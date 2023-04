Pinoy cyclist Marcelo Felipe palag pa sa Tour of Thailand

UMANGAT si Marcelo Felipe sa 8th spot sa overall standings at napanatili ang kanyang hangarin na depensahan ang titulong Best ASEAN Rider pagkatapos ng stage 4 ng ginaganap na Tour of Thailand.

Nakisalo ang kapitan ng 7-Eleven Cliqq Air 21 Road Bike Philippines sa 20-katao na halos sabay-sabay pumasok sa finish line ng 203kms na stage 4.

Si Marcelo ay umakyat mula pang-10 hanggang pang-8 sa Indibidwal General Classification, naiwanan ng 2:21 minuto sa likod ng overall leader na si Tegshbayar Batsaikhan ng Mongolia.

Nananatili siyang nasa 2nd place sa Best ASEAN Category, 23 segundong kulang kay Indonesian Terry Kusuma, na napanatili ang pinakamataas na posisyon na may stage win nitong Martes.

Si Nichol Pareja ay nananatili sa pang-11 sa GC at pangatlo sa Best ASEAN, anim na segundo sa likod ni Felipe.

Pinapanatili ng 7-Eleven ang 5th place sa Team GC at 3rd sa Best ASEAN Team.

Samantala, si Ismael Grospe ay nasa pang-28 (+13:46), habang si Rench Michael Bondoc ay pang-53 (+21:33).

Ang 2.1 UCI event ay nagpapatuloy na kahapon, Miyerkoles, sa penultimate stage 5, isang 169kms na biyahe mula Aranyaprathet hanggang Chanthaburi. (Lito Oredo)