PBBM kinasa Task Force Degamo sa Negros

Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng special task force para mangasiwa at mangalaga sa kaayusan at seguridad sa Negros Island.

Batay sa inilabas na Administrative Order no. 6 na pinirmahan ng Pangulo noong Abril 3, 2023, inaatasan nito ang task force na hadlangan ang anomang banta ng karahasan sa bansa at panatilihin ang kaayusan sa Negros Island.

Inilabas ng Pangulo ang AO kasunod nang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa noong nakalipas na buwan at pagkasugat ng 17.

Ang task force na tinawag na ‘DEGAMO’ ay pangungunahan ng Department of Justice (DOJ) at Department of Interior and Local Government (DILG).

Ang task force commanders ay pangangasiwaan ng mga Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP) at director ng National Bureau of Investigation (NBI). ¬(Aileen Taliping)