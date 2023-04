Panahon ng pagninilay at pagtitika

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nagsimula nang magsi-uwi sa Bicol ang marami nating kababayan upang doon magbakasyon at magnilay-nilay ngayong Semana Santa.

Sa paunang ulat ng Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX), aabot sa 1.2 milyon ang uuwi ng kani-kanilang probinsiya ngayong Holy Week, karamihan dito ay sa Bicol Region. Iba pa rito ang mga sasakay ng eroplano pauwi sa kanilang rehiyon.

Sigurado po tayong magkakaroon ng masayang reunion ang bawat pamilya. Ito rin ang pagkakataon upang lalong mapatibay ang bonding ng mga kaanak.

Mahalaga ring pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Poong Maykapal. Sa ating pagninilay ngayong Mahal na Araw, payabungin pa natin ang tradisyon at kaugalian sa pananalig sa Diyos.

Sa mga turistang bibisita sa Bicol, welcome po sa inyo! Napakaraming lugar na puwedeng bisitahin sa aming rehiyon tulad ng Basilica of Our Lady of Peñafrancia, CamSur Watersports Complex, Caramoan Island at Lake Buhi sa Camarines Sur. Kung gusto nyo naman sa Camarines Norte, nandiyan ang Calaguas Island, Bagasbas Beach at iba pa.

Siyempre, hindi kumpleto ang pagbisita sa Bicol kung hindi sisilayan ang pinagmamalaking Mt. Mayon at Cagsawa Ruins Park sa Albay. Patok ding pasyalan ang Lignon Hill Nature Park. Sa Sorsogon naman, nandiyan ang Donsol Whale Shark Interaction Center, Bulusan Lake, Subic Beach sa Matnog at ang Malawmawan Island sa Castilla.

Saan man kayo magtungo ngayong Holy Week, siguruhin lang po natin ang ligtas na pagbibiyahe. Kung kayo po ay gagamit ng kotse sa inyong paglalakbay, i-tune up muna ang sasakyan, suriin ang kondisyon ng mga gulong, antas ng langis, lagay ng baterya at mga ilaw.

Iwasan po ang pagmamadali sa biyahe upang makapagmaneho kayo ng komportable at maayos. Makatutulong din na planuhin ang inyong ruta. Dahil sa tindi ng init ng sikat ng araw, siguruhin na hydrated kayo sa biyahe.

Tandaan po natin na kahit anong gawin ninyong paghahanda, mayroon pa ring mga motorista ang pasaway sa kalsada. Panatilihin po natin ang lamig ng ulo sa mga ganitong sitwasyon upang maging matiwasay ang inyong paglalakbay.

Samantala, noong nakaraang linggo ay dumalo po tayo kasama ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ng iba pang miyembro ng Kongreso sa HOR-AFP Fellowship Series (Visayas Leg) na ginanap sa Headquarters ng VISCOM, Camp Lapu-Lapu, Cebu City. Kasama po natin doon ang matataas na opisyal ng sandatahang lakas sa pangunguna ni AFP Chief of Staff Gen. Andres Centino.

Sa nasabing pagtitipon, tiniyak ni Speaker Romualdez ang patuloy na suporta ng Kongreso sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines.

Bilang Chairman ng House Committee on Appropriations, naniniwala po akong mahalagang maglaan ng sapat na pondo upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kawal sa pagharap sa mga hamon ng ating bansa.

Naniniwala at nakikiisa tayo sa hangarin ni Speaker Romualdez na bigyan ng modernong kagamitan at pagsasanay ang AFP upang masiguro ang kaligtasan at soberanya ng ating bansa. Kailangan din natin ng mas malapit na ugnayan ng Kongreso at AFP upang mas maging epektibo ang ating paglilingkod sa bayan. Sama-sama nating ipaglaban ang kapakanan ng ating bansa at mga mamamayan.

Hangad ko ang makabuluhan at mapagpalang Semana Santa sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!