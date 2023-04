Miss Earth nanawagan ng libre buwis sa e-vehicle

Suportado ni Miss Earth 2022 at environmentalist Mina Sue Choi ang pagpapatupad ng tariff breaks para sa electric vehicles at mga piyesa nito na nagbibigay-diin sa kahalagahan nito sa kapaligiran.

“For the Philippines specifically, I think, especially they have a lot of congestion issues and a lot of burning fossil fuels as well still. I feel like this change is gonna happen but it’s not gonna happen immediately because you know, it’s cheaper to use gas or to use oil,” wika ni Choi sa isang panayam sa 2023 International Ecotourism Travel Mart kamakailan.

Ayon kay Choi, dahil ang Pilipinas ay may iba’t ibang congestion issues at ang pagsusunog ng fossil fuel ang pangunahing pinagkukunan nito ng kuryente, ang transisyon ay hindi agad maisusulong at ibabatay sa pagnanais ng mga tao.

Base sa isang pag-aaral ng Statista Research Department, ang power production ng Pilipinas ay dominado pa rin ng coal sa 47.6 percent, sumusunod ang iba pang fossils sa 18 percent, at gas sa 10.7 percent, na may kabuuang 76.3 percent, habang ang renewable energy tulad ng wind, solar, bioenergy, hydro, at iba pang renewables ang bumubuo sa 23.7 percent ng kabuuang power source ng bansa.

Magugunitang nitong Enero ay ipinalabas ang Executive Order No. 12 series of 2023 na naglalayong mapababa ang taripa sa electric vehicles upang maisulong ang paggamit ng EVs sa bansa at mapagaan ang epekto ng climate change.

Iginiit ng beauty queen na ang pagpapatupad ng EO12 ay may magandang layunin ngunit hindi, aniya, magjging madali na himukin ang mga tao na lumipat mula sa tradisyunal na moda ng transportasyon kahit pa may umiiral na mga insentibo.

“More people demand this change. I think there’s gonna be a greater change in the fossil fuel industry as well. So I think it’s very vital that this change happens. I think it’s gonna happen,” dagdag pa ng beauty queen.

Aniya, ang paglipat sa electric vehicles ay nangyayari sa ibang mga bansa habang sinimulan na ng iba’t ibang nangungunang automobile companies na ilunsad ang kanilang unang EVs tulad ng Rolls Royce at Toyota.

Gayunman, sa ilalim ng EO12, ang electric motorcycles at iba pang two-wheeled electric vehicles ay pinapatawan pa rin ng 30 percent import duty.

Umani ng suporta mula sa industry stakeholders at clean-air advocates ang mga panawagan na gawing inclusive ang import tax break sa pag-amyenda sa EO 12 para isama ang two at three-wheeled EVs.

Sa datos ng Land Transportation Office (LTO), halos 8 milyong units ng motorsiklo ang nakarehistro sa kanilang ahensiya noong 2021.

Ang motorsiklo rin ang pinaka-pinapaborang moda ng transportasyon ng mga motorista sa bansa.

“I think the government needs to put their input where they make incentives for people to want to, you know take EVs or take more sustainable mobility,” sabi ng Miss Earth 2022.

Ayon sa Department of Energy (DOE), binabalak ng Pilipinas na maging full-electric sa taong 2040 sa pagde-deploy ng may 6.3 million electric vehicles sa buong bansa, na sakop ang halos 50 porsiyento ng lahat ng sasakyan sa kalsada.