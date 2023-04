Mika Reyes posible humambalos sa Brazil

INAASAHANG marami ang malulungkot at tutulo ang luha sakaling makumbinsi at matuloy ang paglalaro ni PLDT High Speed Hitters ace player Mika Reyes sa isang koponan sa commercial league sa Brazil.

Ayon sa report, ang maganda at kaakit-akit na manlalaro ay kasalukuyang nililigawan ng mga opisyales ng dayuhang koponan hindi lamang para masubukan nito ang kalidad ng sinasalihang liga kundi pati na rin maekspiryensa ang paglalaro sa ibang bansa at mapahusay din ang kanyang sarili.

Kapag natuloy si Reyes, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng volleyball sa Pilipinas na isang Pilipina ang makikitaan ng aksiyon sa isang liga sa Brazil sakaling sumang-ayon ang matangkad at pang-beauty pageant na player.

Isa ang premyadong manlalaro sa mga hinahangaan ng maraming tagasunod ng volleyball sa bansa at maraming beses na rin nito napatunayan ang abilidad at tatag sa paglalaro sa pagiging miyembro ng pambansang koponan.

Base pa sa mga igong, nagdadalawang-isip pa ito kung tuluyang iiwan ang kanyang milyong tagahanga upang subukan ang malaking hamon na mas mapahusay nito ang kanyang sarili na madebelop at lalo pang mag-improve.

Hindi din maiwasan ng isa sa kinukunsiderang pinaka-fresh ang mukha sa komunidad ng volleyball at lubhang may nakakaakit na mga ngiti na pag-isipan ang maiiwan nitong mga tagahanga at kaibigan kapalit ng matatanggap nito na napakalaking sweldo sa umaakit dito na koponan. (Lito Oredo)