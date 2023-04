Mga Fil-Am nurse pinarangalan sa New Jersey

Tumanggap ng pagkilala ang mga Pinoy nurse na nakabase sa New Jersey sa ginanap na 6th Gala and Recognition Awards Night.

Ngayong taon, ang nasabing award giving body ay may temang, “A Salute to our Nurses: Courage and Service during the COVID 19 PANDEMIC.”

Inorganisa ito ng Philippine Nurses Association in New Jersey (PNANJ) bilang pagbibigay pagkilala sa magigiting nating Filipino health workers na epektibong nagpakita ng kanilang outstanding work lalo na noong kasagsagan ng pandemya.

Kabilang sa mga kinilala ay ang mga individual at group nurse para sa kanilang outstanding work gaya ng Gambito Family na nakatanggap ng ‘Distinguished Nursing Practice Award’,

Habang si Felix Rivera Jr. naman ang nakakuha ng ‘Nurse Advocate of the Year award’.

Saludo sa mga kababayan nating nurse! (Moises Caleon)