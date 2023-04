Manok sinuotan ng sapatos nagpaaliw sa TikTok

Kung sa tingin mo sa tao lang bagay magsuot ng sapatos, nagkakamali ka dyan!

Humakot ng katatawan sa TikTok ang video na pinost ng user na si Mom Mom (@minimumio) kung saan makikita ang isang tandang na manok na tila nag-eenjoy sa suot nitong pares ng sapatos.

Cute na cute ang naturang manok sa mga maliliit na padyak nito.

Nakatanggap ang naturang video ng milyon-milyong views, likes, at syempre mga comments mula sa mga madlang pipol.

Para kay @DenDen, “He know needs a pants and shirt.”

Tila relate naman ang user na si @Snow, aniya, “Just few hours ago my daughter said she gonna get shoes for her dog and now I see this. Seriously?”

“He or she has better then my runes and I be damn he’s walking better then me,” sabi naman ni @Dita.

Bukod dito, marami ring mga users ang nagcomment ng ‘laughing emoji’ na talaga namang aliw na aliw sa manok na ito.

Ikaw, nakakita ka na ba ng ganito? (Moises Caleon)