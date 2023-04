Mag-asawang Hidilyn, Julius Naranjo umakyat sa mahimalang Mount Banahaw

NAUNA na ang world champion at Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz at asawa nitong si Julius Naranjo na obserbahan ang tradisyunal na pagninilay ng mga Pilipino sa Mahal na Araw matapos nitong magtungo sa dinarayong Mount Banahaw.

Nag-post mismo ang 33-anyos na si Diaz-Naranjo ng kanyang mga kuha na may kasamang malalambing na caption kasama ang kanyang asawa habang pinanonood ang takipsilim sa kinikilalang mahimalang bundok.

“What a beautiful view in front of me. My husband, the sunset, and Mt. Banahaw view,” sabi nito.

Pansamantalang nagpapahinga sina Diaz-Naranjo at ang asawa nitong strengtening and conditioning coach mula sa pag-eensayo at paghahanda para sa inaasam ng SEA Games gold medalist din na makatuntong sa ikalima nitong Olympics na gaganapin sa Paris sa 2024.

Matatandaan na iniuwi ni Diaz ang pinakaunang gintong medalya ng bansa sa Olympics sa pagwawagi sa women’s weightlifting 55kgs category sa Tokyo Olympics noong 2021.

Ipinagpatuloy nito ang pagwawagi nakaraang taon sa pagsungkit ng tatlong gintong medalya sa World Women’s Weightlifting Championships. (Lito Oredo)