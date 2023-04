Lani binalikan matinding sakit

Binalikan ni Asia’s Nightingale Lani Misalucha ang matinding pagsubok na pinagdaanan nilang mag-asawa nang sabay silang ma-diagnose na may bacterial meningitis noong 2020.

Hindi napigilan ng ‘The Clash’ judge na maging emotional dahil inakala niyang hindi na sila gagaling na mag-asawa. Naging epekto nito sa kanila ay ang pagkalabo ng paningin at ang pagkawala ng pandinig.

“Ang bacterial meningitis ay hindi biro, maaaring mag-cost ito ng iyong buhay kapag ‘di naagapan. So, you can imagine for a singer like me, mawawalan ng pandinig, eh, parang napakahirap no’n, ‘di ba?” sey ni Lani.

Matinding gamutan daw ang pinagdaan nila para mapatay ang bacteria sa kanilang katawan. Nagawa na rin ni Lani na tanggapin ang lahat ng nangyari.

“It does’nt really matter if my hearing is going to come back. It doesn’t matter anymore because this was given to me, makaka-complain pa ba ako? There are just a lot of other amazing and beautiful things happening in our life, bakit pa ako magko-complain.” (Ruel Mendoza)