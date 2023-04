LA Tenorio lumipad pa-Singapore para sumailalim sa chemotherapy

GAGAWING inspirasyon ng Barangay Ginebra sa pagsabak sa kampeonato ang team captain nitong si Lewis Alfred Tenorio na lumiipad patungong Singapore upang agad na masimulan ang paggamot dito sa pamamagitan ng chemotherapy.

Posibleng hindi makasama ng Gin Kings si Tenorio sa PBA Governors Cup Finals sa kanyang pag-alis patungong Singapore ngayong linggo para gamutin ang kanyang colon cancer.

Sinabi ng gobernador ng Ginebra na si Alfrancis Chua na ang beteranong point guard ay umalis ng Maynila nitong Lunes para sa paunang yugto ng anim na buwang chemotherapy session.

“Nasa Singapore siya ngayon para magpagamot. Baka wala siya for Game 1, pero he could be back for the other games ng finals,” sabi ni Chua, na sports director ng San Miguel Corporation.

Ang 38-anyos na si Tenorio ay sumailalim din sa operasyon sa Singapore nakaraang buwan nang unang masuri ang kanyang kondisyong medikal.

Naniniwala naman si Ginebra coach Tim Cone na makakasama nila si Tenorio sa pagbubukas ng serye sa Linggo, subalit nagdududa kung ang kanilang Tinyente ay nasa paligid sa susunod na mga laro ng finals.

Aminado naman si Cone na laging nasa isip ng Kings ang kanilang pinakamamahal na team captain, physically present man siya o hindi.

“It’s a very emotional subject for us. To say that we’re playing for LA is a cliché. It’s so much deeper than that. It’s so deeper in so many levels,” sabi ni Cone.

“It’s really difficult just to talk about LA. We think about him all the time. He’s constantly with us, he’s constantly in our minds. He’s a presence that hovers over us all the time. Whether this happened to him or not, he’d still be an inspiration.” (Lito Oredo)