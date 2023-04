Kyle nagluluksa sa pagkamatay ng kapatid

Nagluluksa ngayon si Kyle Echarri dahil sa pagpanaw ng kanyang younger sister na si Bella.

Ibinihagi ng Kapamilya young actor-singer sa kanyang Instagram ang mensahe ng pagmamahal kasama ang mga litrato nila ni Bella.

Kahit nagluluksa sinabi ni Kyle sa caption ng kanyang post na masaya siya na tapos na ang pakikipaglaban ng kapatid sa matinding karamdaman.

“I love you more than you will ever know ta. You are the most amazing sister anyone could ever ask for. I already miss your hugs/kisses for Manong whenever he was sad and your cheers for whenever I was on stage. Now more than anything I’m happy to know that you’re done with the year of fighting something you never deserved… you can finally smile,sing,dance,swim, and EAT again. And don’t worry I know I didn’t lose my sister… I just got a new angel. I love you ta, Forever.”

Matatandaan noong June 2022 ay ibinihagi ni Kyle ang balita na may brain tumor ang kanyang nakababatang kapatid.

Condolence at isang mahigpit na yakap, Kyle.