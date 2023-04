Kelot traveler nalibot 1,634 bayan, lungsod sa ‘Pinas

Gaano ka kagala? Pangmalakasan ang isang lalaking traveler na narating na ang 1,634 na bayan at lungsod sa Pilipinas.

Siya si Marco Puzon na mag-iisang dekada nang nagta-travel upang makamit ang kanyang ultimate goal. Kamakailan lang ay tumungo siya sa Kalayaan Island Group sa Palawan bilang ika-1,634 na lugar na kanyang napuntahan.

Sabi niya sa kanyang post, “The visit to the Kalayaan Island Group from March 17 to 20, 2023 completes the insane goal, becoming the first person to visit all the 1,634 towns and cities of the Philippines.”

“With gratitude to everyone who helped me attain the 1634 PH goal and everyone who I traveled with over the last ten years,” dagdag pa niya.

Nagsimula umanong mag-travel si Puzon noong 2013 nang mawalan siya ng trabaho. Kada lugar na kanyang napupuntahan ay tumutungo siya sa municipal hall nito para pumirma sa log book at kumuha ng litrato bilang patunay.

Ngayon, isa sa plano ni Puzon na mag-publish ng libro kung saan tatalakayin at ibabahagi niya rito ang kanyang mga karanasan at kabuuang paglalakbay. (Moises Caleon)