Kalbaryo ‘di pa tapos: Gardo sasalang uli sa operasyon

Kalbaryo ang pinagdadaanan ngayon ng veteran actor na si Gardo Versoza na akmang-akma sa Holy Week matapos siyang sumalang sa isang heart medical procedure.

Ayon sa post sa Instagram ng kanyang misis na si Ivy Vicencio , lalagpas pa ng ilang buwan ang gamutan kay Gardo dahil muli itong sasailalim sa angioplasty procedure.

Kasabay ng pagpapasalamat ni Ivy sa mga nagdasal para sa successful operation ng asawa ay ang pagbibigay update nito sa kondisyon ni Gardo,

“Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagdasal at nag alala kay Gardo ‘Cupcake’ Versoza… sa sobrang dami nyo po hindi ko na masagot ang mga private message nyo, mga comment at tawag. Pasensya na po. Medyo ok na po sya at pinayagan na muna ng mga doctors na makauwi. After 2 months mag undergo po siya ulit ng isa pang Angioplasty. Hindi naisabay nung una dahil may Heart Attack na nangyayari.”

Mistulang eksena sa pelikula o serye ang larawang ibinahagi ni Ivy, kung saan nasa loob si Gardo ng chapel habang naka-wheelchair at hospital robe.

Hinangaan at nagsilbing inspirasyon ang aktor sa netizens. Isang mensahe kasi ‘yon na nagpapakita ng malaki at matibay na pananampalataya ni Gardo sa Diyos. (Rey Pumaloy)