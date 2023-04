Kahit may love team with David: Barbie panay flex pagmamahal kay Jak

Simpleng “My home” ang caption ni Barbie Forteza sa tatlong pictures nila ng boyfriend na si Jak Roberto na pinost niya sa kanyang Instagram.

Magkasama ngayong Holy Week sa The Bellevue Resort sa Panglao, Bohol ang mag-sweetheart.

May isang tinanong kami kung kasama ba ni Barbie ang parents niyang sina Tony at Amy, pero hindi raw.

Malaki ang tiwala ng parents ni Barbie kay Jak kaya pinayagan ng mga ito na magkasama sa Bohol ang dalawa.

Sobra rin daw kasing na-miss nina Barbie at Jak ang isa’t isa dahil matagal din ang naging bakasyon ng Kapuso actress sa Amerika.

Marami naman ang bumilib kay Barbie sa pag-flex niya sa Instagram na si Jak ang kanyang “My home” kahit na click na click ang love team nila ni David Licauco.

Kung iba raw si Barbie ay baka hindi na siya nagpo-post ng sweet moments nila ni Jak para protektahan ang love team nila ni David.

Pero si Jak nga kasi ang pang-real at si David ay pang-reel lang talaga at tanggap naman ‘yon ng karamihan ng fans ng dalaga kahit na may ilan din na nag-iilusyon na sana ay for real na rin ang Barbie-David love team.

Samantala, “The best” naman ang caption ni Jak sa pictures nila na pinost ni Barbie.

Sa pictures naman nila ni Barbie na pinost ni Jak sa sarili niyang Instagram account, “My life” naman ang kanyang caption.

Actually, mismong malalapit kina Barbie at Jak ang nagsasabing hindi nagpapaapekto ang binata sa love team ng girlfriend at ni David.

Bongga! (Jun Lalin)