Jimmy Butler umariba sa 4th kontra Detroit

IKINALAT ni Jimmy Butler sa fourth quarter ang 18 sa kanyang 27 points para ihatid ang Miami sa 118-105 win laban sa dinayong Detroit Martes ng gabi.

“We had a lot of guys contribute to this win, but Jimmy did what closers do,” bida ni coach Erik Spoelstra. “We just need to get him the ball and we trust that he’s going to make the right decision. That’s what he does.”

Nag-ambag ng 22 points si Gabe Vincent, may tig-18 sina Bam Adebayo at Tyler Herro.

No. 7 sa Eastern Conference ang Heat (42-37), may tsansa pang makaiwas sa play-in tournament. Nasa unahan lang nila ang Nets (43-36).

Nangungulelat ang Pistons (16-63) pero sa pangunguna nina rookies Jaden Ivey (30 points) at Jalen Duren (20 points, 14 rebounds) ay pinahirapan pa ang Miami.

Hawak ng Heat ang manipis na 80-79 edge sa umpisa ng fourth, inagaw ng Detroit 97-94. Binawi ng Miami 100-99 sa floater ni Butler 4:35 pa at hindi na isinurender. (Vladi Eduarte)