Jersey Marticio nasa tuktok ng 16-Under girls division

PINISAK ni Jersey Marticio si Lyn Getubig para makopo ang solong liderato matapos ang three rounds ng Mayor Darel Dexter T. Uy National Age Group Chess Championships Grand Finals U16 girls division sa Dipolog City, Zamboanga del Norte nitong Miyerkoles.

Tangan ang puting piyesa, nilista ni Marticio ang malinis na tatlong puntos, angat ng kalahating puntos kay Sara Dalagan ng Tagoloan, Misamis Oriental na may 2.5 markers.

“I hope to do well in this event and gain some ELO rating points,” sabi ng 15 years old na si Marticio na grade 10 student ng Pulo National High School sa Cabuyao City, Laguna at nasa kandili ni Arena Grandmaster Dr. Fred Paez.

Pinayuko din ni Marticio sina Daren Dela Cruz ng Dasmariñas City, Cavite sa first round at Nicole Rosales ng Dipolog City, Zamboanga del Norte sa second round.

Nangunguna naman sina Mark Jay Bacojo at Christian Gian Karlo Arca, parehong taga-Dasmariñas City, Cavite sa U18 boys division na may tig 2.5 points. (Elech Dawa)