Jaya sinupalpal mga patutsada ni John Lapus

Hindi nagpatumpik-tumpik si Jaya na sagutin ang tanong ni John Lapus tungkol sa singer na panay raw ang like sa mga anti-trans tweet. May kinalaman nga ito sa anti-trans bill na isinusulong ngayon sa Tate.

“Mga anak sino daw ‘yung singer na panay ang like ng mga anti-trans tweets dito?” tanong ni John.

At sumagot nga si Jaya, na ngayon nga ay sa Amerika na nakatira, kasama ang pamilya.

“John I am not anti trans but if you will follow @againstgrmrs they are a group of LGBT that is against grooming young children here in America to get surgery without consulting with their parents and these kids can’t even drink alcohol or get a tattoo. Sana you guys can ask me what is going on before assuming what I believe and am tweeting. Mas ok if magtanong muna. Wala kayo dito so you are not aware of our daily lives here!”

Well… (Dondon Sermino)