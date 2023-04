Hassle-free na Visita Iglesia

Tradisyon ng maraming Katoliko tuwing sasapit ang Mahal na Araw ang mag- Visita Iglesia. Ito yun panata na pagdalaw sa pito o 14 na simbahan sa iisang araw na kadalasan tuwing Huwebes Santo o BIyernes Santo upang magdasal sa 14 station of the cross para makumpleto ang Visita Iglesia.

Bakit pito o 14 simbahan? Ayon sa mga deboto, inuugnay ito sa Seven Last Words of Jesus o yung Seven Holy Wounds of Jesus. May ilan na gusto ang 14 simbahan para sakto sa 14 Station of the Cross at marami ang higit pa ang gustong puntahan na simbahan para daw mas marinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin

Maraming paraan upang maipakita natin ang ating mga sakripisyo para masuklian ang paghihirap ng ating Panginoon sa panahon ng Mahal na Araw. May mga nag-aalay lakad na nakapaa, kumakanta sa pasyon at walang tigil na pabasa para ikuwento ang buhay ni Jesus Christ. May nag-aayuno o fasting. Marami din ang nagpipinitensya o yung sinaktan ang sarili sa pamamagitan ng paglalatigo sa katawan hanggang sa magsugat at dumugo at ang pinakamatinding panata ay paglalakad na may pasan-pasang krus at yung mga deboto nagpapapako sa krus na kagaya sinapit ni Jesus sa Golgotha.

Sinasabi na 16th century pa pinasimulan ang ganitong Catholic tradition sa Roma na pinasimulan ni Saint Philip Neri at dito sa Pilipinas, pinakilala ito ng mga Spanish colonizers partikular ng mga Augustinian missionaries noong 1560s

Panahon ng repleksyon ang Mahal na araw. Parang pause muna sa lahat ng trabaho at ginawa para magnilay at magdasal. Sagradong Katoliko ka man o hindi, ramdam mo ang solemnity ng panahon na ito na nagsisimula sa Linggo ng Palaspas.

Parang ang hirap gumawa ng mali na para bang 10x ang laki ng kasalanan na nagagawa mo kapag Mahal na Araw.

Ganyan ko inialalarawan ang nakagisnan kong paniniwala bilang isang Kristiyano kaya naman parang bait-baitan ang peg tuwing ganitong panahon at tila takot na takot akong na gumawa ng kapalpakan.

Sa totoo lang ay marami ang inaabangan ang holy week dahil ito ang panahon na medyo mahaba ang bakasyon para makasama ang pamilya. Yung iba talagang break ito para makarelax at makapahinga sa non- stop work,kaya marami ang out of town talaga ang target para masulit ang bakasyon.

Iba kapag road trip ang bet kase may halong adventure. Yun bang malayo sa traffic at ingay ng city kaya hanap mo yun rest and recreation na kung pwede lang talaga ay mga huni ng ibon at pagaspas lang ng hangin ang maririnig mo sa paligid.

Masarap minsan yun naka-silent mode sa cellphone o anumang means of communication para mas maka-focus at makapag-reflect ng tahimik at taimtim.

Narito ang ilang tips para maging kumportable ang inyong Visita Iglesia 2023.

Planuhin ang pupuntahan

Una sa lahat siguraduhin ang target na destinasyon. May early booking ka na ba kung plano mong mag -overnight o staycation? Alam natin na punuan ang mga resort o retreat spot kapag ganitong season kaya early booking is a must para di sayang ang oras, pagod, pera at gasolina.

Gumamit ng navigation app na Waze o Google Maps para hindi maligaw.

Ihanda ang mga gamit

Kapag sure na kung saan pupunta, ihanda ang mga gamit, kung day tour lang o overnight. Tiyakin na nasa kondisyon ang sasakyan. i check ang emergency tools at spare tire para hindi ma- hassle sakaling masiraan sa daan.

Magbaon ng pagkain at tubig

Mgdala ng tubig, snacks para hindi magutom. Kung plano ninyo na buong araw bumiyahe, wag kalimutang nagdala ng pagkain para ma-recharge dahil tiyak na magugutom at mapapagod kayo sa pag-iikot sa mga simbahan.

I-full charge ang cellphone at power banks.

Huwag kalimutang magdala ng extra charging cable at battery pack sakaling mabusan ng baterya ang cellphones. Iwas- hassle at life saver sa mahabang picture-taking ang power bank kaya must itong dalhin kapag long ride. Tiyakin din na may load para makapag-update sa pamilya at mga kasama sa trip.

Payong, ekstrang damit at unan.

At para maging kumportable sa biyahe lalo na kapag traffic, neck pillow ang sagot para di sumakit ang likod at katawan dahil sa mahabang oras ng pag upo.

Magdala ng payong para panangga sa matinding init at ready na din kapag umulan.

At para hindi matuyuan ng pawis at mauwi sa sakit, magbitbit ng extra na damit para feeling fresh lagi. Magsuot ng kumportableng OOTD dahil ang init ng panahon. Hindi naman kailangang nakaporma dahil siguradong siksikan sa dami ng tao sa mga simbahan. Kailangang presko ang suot para sa mas hayahay na pakiramdam.

Sana ay maging makabuluhan at ligtas ang araw na ito sa ating lahat at maging handa ang ating mga sarili para madama natin ang tunay na essence ng ating mga panata sa buhay ngayong Semana Santa.