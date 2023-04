Fake news ‘yan! Showbiz personality na inakusahang pa-VIP sa PAL nagsalita

Nag-reach out na sa isang representative ng Philippine Airlines ang showbiz personality na pinagbintangan ng isang pasahero sa isang flight pa-Bali, Indonesia kamakailan ng, “From what I heard – one of these celebs bought an economy ticket and didn’t want to get seated all the way back or at the exit row… so PAL Supervisor decided to upgrade him. WOW.”

Kaugnay rin ito sa isyu ng pasaherong ‘yon na, “family of celebrities are on the same flight??????” kaya sila muntikang ma-bump off sa business class.

Si Sunshine Cruz pati ang tatlo niyang anak na babae ay nadamay sa issue at inakala ng iba na sila ‘yung tinutukoy kaya nag-post siya na wala silang kaalam-alam at kasalanan sa bagay na ‘yon.

May paliwanag din siya na, “Not us! Booked and paid since first week of March.

“My family and friends have tickets to Bali at nakasakay ka din naman pala girl. Hinayaan mo pang i-bash at guluhin kami ng mga tao sa insidente na wala kaming kaalam-alam at kasalanan.

“Ngayong lumaki ang issue deleted na ang post mo girl?!”

Lumabas din ang katotohanan na hindi naman pala na-bump off ang nag-post na netizen sa kanilang original business class seats at nakasakay nga sila sa nasabing flight.

Pero dahil nga sa posting na ‘yon, affected tuloy ang lahat ng mga celebrity na nasa flight na ‘yon at imbes na ma-enjoy nila ang pagbabakasyon sa Bali, nagugulo sila at nagpapaliwanag sa mga nagtatanong kung sila ba ang involved sa gulong ‘yon dahil sa pinost na ‘yon ng netizen.

Exclusive na nakapanayam ng Abante ang showbiz personality na nasa biyaheng ‘yon at tanging nasa business class at ang seat ay 1A.

Booked and paid in advance raw ang biyahe niyang ‘yon pa-Bali.

“Even my flight back to Manila, business class ako. So, ako ‘yung tanging celebrity na nasa business class kaya akala ng mga nakabasa sa post no’ng taong ‘yon na na-upgrade lang ako.

“Ako ‘yung pinagbintangan niya na in-upgrade ng PAL supervisor dahil ‘didn’t want to get seated all the way back or at the exit row.’ Booked and paid in advance ang business class flights ko, so, paanong upgraded ako?

“Mag-isa lang ako sa booking kaya may business class pang available when I booked my flights (round trip). ‘Yung mga kasama ko dahil marami sila nang mag-book, wala nang available na business class seats, kaya they settled sa economy class and okey lang naman ‘yon.

“Ako rin naman, okey lang na mag-economy seat kung ‘yon lang ang available at ‘yon ang binayaran ko. But I booked and paid for my business class seat, so huwag EPAL ‘yung taong ‘yon at magpo-post ng ganoon! Huwag siyang mag-assume,” pahayag pa ng nasabing showbiz personality.

Binigyan din kami ng nasabing showbiz personality ng kopya ng kanyang e-ticket at tinakpan lang namin ang ibang mga detalye, pero malinaw na 1A ang seat niya sa flight pa-Bali na nangangahulugan na business class nga siya at nakasaad din na ‘OK’ ang booking status niya.

Idinagdag din ng nasabing showbiz personality na, “I reached out na kay ___ (isang taga-PAL na kilala rin ng maraming showbiz personalities) para i-clear nila na business class nga ako at ma-correct ‘yung issue na ginawa ng passenger na ‘yon!”

Inaasahan ng nasabing showbiz personality na maaayos ng PAL ang gusot na ginawa ng nasabing passenger na after magkaroon ng issue dahil sa pinost niya at binura rin naman.

Hinihintay na mag-sorry man lang ang passenger na ‘yon sa mga idinawit niyang celebrities na sobrang na-stress dahil sa ginawang pamba-bash sa kanila ng mga nakisawsaw sa issue na ‘yon.

Nakakaloka!