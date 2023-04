Executives, Responders pinabagsak mga karibal

Mga laro sa Abril 11/Martes: (Novadeci Convention Center, QC)

2:00pm — NHA vs PNP

3:30pm — OP-PMS vs GSIS

5:00pm — Ombudsman vs AFP (EFO)

NAGTALA ng magkahiwalay na panalo ang PNP Responders at Office of the President Executives upang mapalakas ang kanilang asam na titulo sa UNTV Executive Face-Off nitong Linggo sa Novadeci Convention Center sa Quezon Ciity.

Sumandal ang Responders sa tikas ni Joel De Mesa upang kalusin ang Ombudsman Graftbusters, 70-54, sa side event ng 9th UNTV Cup para sa mga player na 40 years old and above.

Nagtala si De Mesa ng 22 points, piitong rebounds at pitong assists para tanghaling Player of the Game.

Ipinagpag naman ng Executives ang GSIS Furies, 98-54, mula sa pag-akbay ni Franz Alvarez na namuno sa opensa sa paglista ng 20 points at 19 rebounds.

Samantala, magsisimula ang quarterfinal round sa regular event sa April 11 kung saan apat na team ang maglalaro at ang top two teams ang makakasama ang Judiciary at Armed Forces of the Philippines sa semifinals. (Elech Dawa)