DOJ inumang murder case vs Cong Teves

Isasampa na ng Department of Justice (DOJ) sa lalong madaling panahon ang kaso laban sa suspendidong Negros Oriental Representative Arnolfo ‘Arnie’ Teves Jr. dahil malakas ang ebidensya na nagsasangkot sa kanya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.

“Very soon. Although the exact date, hindi ko masasabi dahil ang priority po dito ‘yung quality ng case,” ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano.

Sinabi ni Clavano na sapat na ang nakalap na impormas¬yon ng DOJ at inaayos na lamang ang ilang detalye sa kaso.

Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nanatiling si Teves ang pangunahing mastermind sa pagpaslang kay Degamo. Itinuring pa niyang ‘executive producer’ sa isang pelikula ang kongresista na siyang gumastos at nagsaayos ng plano sa pagpaslang kay Degamo.

Habang si Marvin Miranda na matagal na security ni Teves, isa sa umano’y mastermind at nagsisilbing ‘director’ o ‘casting director’ ng Degamo assassination.

“Mabigat po at kumpleto na ang ating mga facts. Siguro kung just to follow ‘yung direction ni Secretary Remulla, buo na ‘yung pelikula at editing na lang ‘yung kailangan nating gawin para mas maganda ang presentation of facts, ‘yung evidence, at statement of the witnesses,” dagdag ni Clavano. (Juliet de Loza-Cudia)