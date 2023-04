Doggy nanganak ng 21 tuta

Gumulantang sa social media ang balita patungkol sa isang aso na nagsilang ng 21 tuta!

Siya si Namine, 2-year old na Great Dane mula Pocahontas, Virginia sa United States.

Ang Great Dane ay isang uri ng malalaking breed ng aso na nag-originate sa bansang Germany. Itinuturing din silang ‘smart dogs’ sapagkat maihahalintulad sila sa talino ng 3-anyos.

Samantala, ang average na Great Dane ay kayang magsilang ng walo hanggang 10 puppies kaya naman ikinagulat ng amo nitong si Tanya Dubbs ang nangyari.

Umabot umano ng halos 27 hours ang labor period ni Namine kung saan nagsilang siya ng 21 cute puppies.

Sabi ni Tanya sa isa niyang panayam, “Out of all of her puppies all of them were over a pound except two. The one was .94 ounces and the other one was .98 ounces. The next day I weighed them and everybody had gained anywhere from two to five ounces.”

“I was sitting on the bed and she was on the bed with me and I was talking to a friend of mine and I heard a gush of fluid and I looked over and I said we have another puppy,” dagdag pa niya.

Sa ngayon, plano ni Tanya ipagbili ang ilan sa mga tuta ‘pag lumaki na ito habang ang perang malilikom niya ay kanyang ido-donate sa Tazewell County Animal Shelter.

Talaga namang kabilib-bilib ang doggy na ito! (Moises Caleon)