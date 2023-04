Couple kinasal habang nakatungtong sa lubid

Literal na love is in the air ang ganap ng couple na ito matapos ikasal sa ere!

Pinost ito sa TikTok ng user na si Gloss (@gloss) kalakip ang caption na, “Love is in the air. Share this with the most adventurous couple you know.”

Makikita sa video ang couple na sina Ryan at Kim na kapwa professional slackliners o mga taong naglalakad, tumatakbo, at nagbabalanse sa mga lubid.

Bukod dito, mapapanood dito na ang venue mismo ng kanilang kasalan ay 400 feet ang taas sa ere kung saan nakatayo sila sa isang ‘spacenet’ na nakatali paikot sa mga bato na animo’y sapot ng gagamba.

Kasama ng naturang couple sa net ang pari, groomsmen, bridesmaid, at isang photographer.

Sa dulong parte ng video mapapanood ang paghahalikan nina Ryan at Kim na talaga namang kakikiligan mo!

Dahil dito, humakot ito ng libo-libong views at maraming mga netizen ang nagpahatid ng kani-kanilang pagbati at sentimento.

Gaya na lamang ni @willswu, ani, “Pastor: We pray for this couple happiness and our safety in few minutes ahead. Amen.”

Hirit naman ni @priscadobairro, “They took til death do us part to the next level.”

“That’s so cute especially considering their profession,” compliment naman ni @user10347.

“Incredibly unique! Congrats to this amazing couple hoho !!!” dagdag pa ng isa.

Talaga namang kapigil-pigil hininga ang trip ng couple na ito. Ikaw, bet mo ba ng ganitong lokasyon sa kasal mo? (Moises Caleon)