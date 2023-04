Coco, RK, Carlo, Gerald, Enchong bakbakan sa MMFF

Kapuri-puri ang mga namamahala sa mga pelikulang ‘Here Comes The Groom’, ‘Unravel’ (A Swiss Side Love Story), ‘Apag’, ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’ (The Music of Rey Valera), at ‘Love You Long Time’ na mga entry sa first Summer Metro Manila Film Festival, ha!

Super love kasi nila ang showbiz press, na binigyan nila ng importansiya. May ibang PR kasi na dedma na sa showbiz press, kaya ang ending, nilalangaw ang mga pelikula nila.

Well, ang ingay nga ng chika kay Enchong Dee sa ‘Here Comes The Groom’ ni Direk Chris Martinez, dahil first time niyang gumanap na transgender. Eh, ang daming natatakot mag-portray ng gano’ng character, kaya bongga si Enchong na ginawa niya ang movie na ito.

At siyempre panalo sa chika sina Kylie Padilla at Gerald Anderson ng ‘Unravel’. Ang daming nag-abang sa float ng ‘Unravel’ at super tutok sila kay Kylie, dahil bet nilang makita eksena nila ng ‘ex’ niyang si Aljur Abrenica. At yes, kagulat-gulat din kasi ang ending ng ‘Unravel’ ha! Maloloka ka rin!

At siyempre, ang bongga rin kasi ng cast ng ‘Apag’ ni Direk Brillante Mendoza, na kagamit-gamit din sa panulat ang mga artista like Coco Martin, Gladys Reyes, Jaclyn Jose. At ‘kaloka rin kasi ang ending ng ‘Apag’ na magugulat talaga kayo.

Of course, up to now, napapakanta pa rin ako sa mga awit ni Rey Valera, dahil sa pelikulang ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’ ni Direk Joven Tan. Sa rami ng mga mahihilig kumanta, at adik sa mga song ni Rey V., kaya for sure, manonood sila nito.

Eh, bongga rin sina RK Bagatsing na walang kiyeme sa interview, at si Rosanna Roces siyempre. Lalo naman si Rey na masarap din kausap.

Bet ko rin ang tandem nina Carlo Aquino at Eisel Serrano sa ‘Love You Long Time’ dahil super fresh. At again, hindi talaga tumatanda si Carlo.

Naku, abangan ang ‘Gabi ng Parangal’ at sino kaya kina Enchong, Coco, RK, Carlo, Gerald ang mag-uuwi ng tropeo?

O siya, nood na ng Summer MMFF simula April 8. (Dondon Sermino)