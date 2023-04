Christian Standhardinger nangunguna sa BPC awardardinger

Game 1 sa Abril 9/Linggo:(Smart Araneta Coliseum)

Best-of-7 Championship

6:00pm — Ginebra vs TNT

WALANG Japeth Aguilar (MCL injury) sa halos kabuuan ng PBA Governors Cup, sumandal ang interior defense ng Ginebra kay Christian Standhardinger.

Naging two-way player pa ang 6-foot-8 Fil-German na nag-deliver din sa opensa hanggang makarating ang Gin Kings sa finals para idepensa ang korona kontra TNT.

Bumabandera si C-Stan sa Best Player of the Conference award, nangunguna ang kanyang naipong 44.2 statistical points mula sa averages na 23.5 points, 10.4 rebounds, 5.8 assists per game hanggang semifinals.

Pinakamalapit na kabuntot ni Standhardinger si CJ Perez (39.9 SPs) na bawat salang ay nagsusumite ng 20.7 points, 7.1 rebounds, 4.2 assists at 1.7 steals.

Dalawang Gin Kings pa ang kumikikig din sa BPC race – sina Jamie Malonzo (34.7 SPs) at Commissioner’s Cup BPC Scottie Thompson (34.3 SPs).

Kabuhol ni Thompson sa 4th-5th si RR Pogoy ng Tropang Giga.

Siguradong magiging sakit ng ulo ng TNT si Standhardinger sa championship round dahil sa all-around game nito.

Siklab ang best-of-seven series sa Easter Sunday, April 9, sa Smart Araneta Coliseum. (Vladi Eduarte)