BBM binati si GMA sa kaarawan

Personal na nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-76 kaarawan ni da¬ting pangulong Gloria Macapagal Arroyo.

Sa video message ng Pangulo, ipinaabot nito ang mainit na pagbati sa dating pangulo kasama na ang pasasalamat sa tulong at suporta na ibi-nibigay sa kanyang administrasyon.

“I would to extend a very grateful and very joyful happy birthday to out former President Gloria Macapagal Arroyo. I cannot do this greeting without mentioning all the help and assistance and guidance that you have provided in all of the things that we have been doing,” anang Pangulo.

Marami aniyang mga bagay na naibigay ng dating pangulo sa kanyang pangangasiwa sa gobyerno, lalo na sa mga mahahalagang isyu at hindi niya magagawa ito kung hindi dahil sa mga payo at patnubay nito.

(Aileen Taliping)