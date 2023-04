74th BOYAA Summer Basketball sasambulat

NAIMBITAHAN sina Magnolia Hotshots star Paul Lee at Calvin Abueva para makibahagi sa pagbubukas ng 74th Barrio Obrero Youth Athletic Association (BOYAA) Summer Basketball Tournament (Congressman Rolan ‘CRV’ Valeriano Cup 2023) na ilalarga sa Abril 15 sa Tondo II, Manila.

Inaasahang mamanduhan nina Lee at Abueva ang boys teams na napili sa nasabing event.

Pinangungunahan ni Rep. Valeriano ang political personalities mula sa local government at Manila second district.

Magkakaroon ng maikling opening ceremony at pagkatapos ay paparada na ang mga kasaling team sa alas-3:30 ng hapon.

Kabuuang 79 koponan ang kasali ngayong taon na hinati sa limang dibisyon.

Ang mga opisyal ng 2023 BOYAA ay sina Joseph Padilla (President); Arcadio Catacutan (Vice President for External Affairs); Ozar Cordeta (Vice President for Operations): Reymar Yson (Secretary); Eddie Balacania (Treasurer); Daniel John Beltran (Commissioner); Jun Asuncion at Leo Dela Cruz (Sports Coordinators); Boyet Balacania (Technical Committee Head) at sina Waylon Galvez at Marvin Empaynado (Press Relations Officers). (Elech Dawa)