3rd Referees Summit aariba

MAGKAKAROON ng 3rd Referees Summit sa darating na Mayo 1, bandang alas-8 ng umaga sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila na pamumunuan nina Ronaldo B. Bermejo (founder) at Nicanor Valdomar (national president) at mga Board Member na sina Augusto Estidola, Lito Madrid, Reinier Santos, Marlon Yaras, Feliciano Lobaton at Brian Ilagan.

Ang mga ganitong samahan ay marami ang patutunguhan para sa ikabubuti ng ating sports activities lalo na ang basketball.

***

Magkakaron ng basketball tryout ang Microsmith Technology System para sa Pilipinas Super Liga.

Edad 21-anyos pababa, gaganapin sa Mayo 20 at may mga prospect na manlalaro na balak kunin para sa PSL 21-Under na sina Earl Ceniza, Reed Baclig, JC Yambao, Eriz Romero, Christian Camay, Gio Gonzales, Irus Chua, Cymond Santos, Ado Cruz, Chris Bentulan, Kobe Cruz at Richard Ibo, Jr.

Kaya nagpapasalamat ang team owner na si Joseph Chua sa pamunuan ng PSL kina President Rocky Chan, Vice President Ray Alao at Basketball Operations chief Leo Isaac.

***

Binabati ko ang mga coach ng Life Academy International School sa pagdalo sa coaching clinic ng MILCU Gotskills na sina Athletics Director Jon Allauigan, head coach Jay Cruz at asistant coach Mico Cabungan.

Salamat din sa suporta nina Principal Clauds Acyatan at VP for Athletics na si Christine Dela cruz-Aseo.