‘Overcharged’ na E-bike, isinisi sa trahedya ng 1 pamilya

Tinukoy ng mga awtoridad ang nag-overcharge na E-bike bilang dahilan sa sumiklab na sunog na umubos sa limang miyembro ng pamilya sa Pozorrubio, Pangasinan noong Lunes Santo.

Ayon kay Fire Officer 3 Christian Verosil ng Bureau of Fire Protection (BFP) Pozorrubio, nagsimula ang sunog sa ground floor ng bahay kung saan naiwang naka-charge ang E-bike.

Paliwanag ni Verosil, walang automatic switch mechanism ang E-Bike na kusang hihinto kapag nakumpleto ang pag-charge dito kaya umapoy ito, kumalat sa mga kable sa bahay hanggang makarating sa attic kung saan natutulog ang mga biktimang sina Mark Villanueva, 34 anyos, asawa nitong si Dixie, 36 anyos at mga anak nilang may edad anim, dalawa at isa.

Aniya, nagawa pang mailabas ni Mark ang lima pa nilang kasama sa bahay na natutulog sa ground floor pero nang balikan niya ang kanyang pamilya, hindi na sila nakalabas dahil kumalat na ang apoy sa bahay.

Magkakayakap pa ang mga sunog na bangkay ng pamilya nang matagpuan ito sa attic.

Nagsimula ang sunog bandang alas 12:10 ng madaling-araw at idineklara itong kontrolado ganap na alas 2:58 ng madaling-araw. Tinatayang nasa P9 na milyon ang halaga ng danyos sa mga nasirang ari-arian. (Allan Bergonia)