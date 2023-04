Iloilo todo-alerto vs Indian terrorists

Nakaalerto ang lalawigan ng Iloilo laban sa pagpasok ng mga dayuhang terorista matapos ang pagkakadakip sa tatlong Indian terrorists sa bayan ng Oton noong nakaraang buwan.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) director Leo Francisco, patuloy ang kanilang intelligence monitoring at inter-agency collaboration para hindi sila malusutan ng terorista.

Noong Marso 7, 2023, nadakip ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration (BI), Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) at Military Intelligence Group (MIG) ang tatlong Indian terrorist na sina Manpreet Singh, 23; Amritpal Singh, 24; at Arshdeep Singh, 26, sa isang apartment sa loob ng exclusive subdibision sa bayan ng Oton.

Mga miyembro umano ang mga ito ng Khalistan Tiger Force na may malakas na pakikipagsabwatan sa isa pang Indian terrorist group na Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF) na banned sa India sa ilalim ng kanilang anti-terror law.

Nakapasok ang mga suspek sa bansa gamit ang pekeng passport pero hindi sila nahuli. Natunton sila ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) na siyang umalerto sa Bureau of Immigration (BI) at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa isinagawang case conference sa National Cybercrime Hub.

Naka-red notice din sa Interpol ang mga suspek na may mga kasong murder, pagpapasabog at Unlawful Activities Prevention Act 1967 of India sa kanilang bansa. (Edwin Balasa)