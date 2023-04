Yassi Pressman napiling ambassadress! ‘Ragnarok Origin’ mas kapana-panabik

MASASAKSIHAN ang mas pinaganda at mas pinahusay na halos 20-taon nang mobile game na Ragnarok Origin sa Abrill 6.

Tampok ang mas pinaraming masasalihang torneo, pinalawak din ang maaabot na mga laro sa paunang paglulunsad nito sa Pilipinas bago palaganapin sa Southeast Asia.

Tampok ang mahusay na aktres na si Yassi Pressman na siyang magiging ambassadress ng Ragnarok Origin sa bansa, inilunsad ng mga kinatawan mula sa Gravity Game Hub ang kapana-panabik na bagong pakikipagsapalaran sa laro nitong Lunes ng gabi sa The Fifth sa Rockwell.

Kasama ni Pressman na dumalo sa launching si Gravity Game Chairman-COO at Gravity Game Hub CEO Yoshimori Kitamura, maging si Gravity Game Hub COO Robin Ng.

Nasa launching din si Harry Choi, Gravity Game Hub President, na lubhang ikinatuwa ang pagpapalaganap ng mga laro sa buong Southeast Asia habang inilunsad ang pre-registration para sa Ragnarok Origin.

Ang laro ay magiging available sa Abril 6 sa App Store, Google Play, Huawei AppGallery, OPPO App Market at ROO website (PC client).

Si Pressman, na Ginebra Calendar Girl 2023 at pangunahing star sa teleserye na Kurdapya, ay hindi lamang malaki ang social media followers at kilala sa iba’t ibang kahusayan tulad ng modeling, acting at singing kundi mahilig din ito sa gaming.

Hindi lamang ito isang gamer kundi isa din na dedicated fan ng Ragnarok Origin.

Tampok sa nalalapit na paglulunsad ng Ragnarok Origin ang mga laro sa Odin Cup na isang massive player game, ang Thor Cup na limahan, ang Loki Cup na may 10 kasali at ang Valkyrie Cup na mas mataas ang level na may lima din na kasali kada koponan.

Umaasa naman ang mga namumuno ng Gravity Hub na matapos maipalaganap sa buong Southeast Asia ang laro ay maisasali na ang mobile game sa mga pinaglalabanan na titulo sa kada dalawang taong Southeast Asian Games habang inihahanda din nito ang pagsasagawa ng Asian Championships. (Lito Oredo)