Xyriel ipinagtanggol ni Raven sa mga manyakis

Ang gentleman naman ni Raven Rigor nang ipagtanggol niya ang kanyang ‘Dirty Linen’ co-star na si Xyriel Manabat mula sa mga bastos at manyakis sa Facebook.

“Please respect women. There is more to her than meets the eye,” caption ni Raven sa shinare niyang photo ni Xyriel na pinost ng ABS-CBN sa Facebook.

Hindi pa tumigil ang cutie Kapamilya teen star sa pagsabi ng magaganda kay Xyriel, nag-post pa si Raven ng komento sa comment section ng mismong Facebook post niya.

Ayon sa kanya, gaya ng roles nila sa ‘Dirty Linen’ ay ate na rin ang turing niya kay Xyriel dahil mabait at tinutulungan siya nito sa kanyang mga eksena.

“She is one of the kindest and most down to earth people I’ve ever met (white heart emoji). She taught me how to really immerse myself in my character as Clint and helped me be in touch with my emotions while playing the role. If it weren’t for her I wouldn’t be able to keep up with all the great actors I’m with in ‘Dirty Linen’. In my eyes, she’s already my sister,” aniya.

Bonggels! (Byx Almacen)