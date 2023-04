Wais na to-its! Kelly Williams ayaw madaliin pagpapagaling sa calf injury

Game 1 sa Abril 9/Linggo: (Smart Araneta Coliseum)

Best-of-7 Championship

6:00pm — Ginebra vs TNT

BUTAS din ang regular rotation ng TNT sa frontline dahil sa injury ni veteran Kelly Williams.

Sa semis kontra Meralco ay hindi na naglaro si Williams matapos abutin ng calf injury.

Gumaganda na raw ang lagay pero ayaw niyang madaliin, hindi sigurado kung makakabalik sa best-of-seven series ng PBA Governors Cup kontra Ginebra.

“Obviously, I want to be there for Game 1 but we are taking it slow hoping that the team doctor and PT (physical therapist) make sure that I come in wisely,” anang pandepensa ng Tropang Giga.

Kung paiiralin daw niya ang tigas ng ulo at magpumilit maglaro kahit hindi 100 percent, baka lalo lang ma-delay ang balik.

“So now I’m just being smart,” dagdag ni Williams. “I’m 41 years old so there’s no margin of error here.”

Habang wala si Williams ay sina Justine Chua at Calvin Oftana ang ibinabala ng TNT, kagandahan ay unti-unti na ring nakukuha ni center Poy Erram ang ritmo. (Vladi Eduarte)