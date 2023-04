Ulam idea tuwing Holy Week

Ngayong Holy Week, marami sa atin ang umiiwas sa pagkain ng karneng baboy, baka o iba pang masasarap. Kung naghahanap ka rin ng masarap at mas masustansyang pamalit dito, narito ang ilan sa mga alternatibo:

Una na rito, ay ang mga seafoods. Dahil iniiwasan ang karne, isa ito sa mga pinakamabisa at magandang alternative. Maaari kang magluto ng mga ulam mula rito gaya ng inataang tilapia, inihaw na pusit, sinigang na hipon, o kahit simpleng prito.

Kung trip mo naman ang gulay, pwede kang magluto ng ginisang ampalaya, tortang talong, togue, ginataang sitaw at kalabasa, kangkong with osyter sauce, at marami pang iba. Ang kailangan mo lang ay mag-explore ng mga rekado at flavor.

Pangatlo, mga tinapay. Isa rin ito sa mga option na maaari mong lantakan ngayong Semana Santa. Bukod dito, maaari ka ring kumain ng mga kakanin, suman, at bibingka.

Pang-apat, bilo-bilo. Madalas itong hinahain tuwing hapon sa mga pabasa dahil maituturing na rin itong classic meryenda. Swak ang init at mga laman na talaga namang nakakabusog agad.

Ilan lamang ito sa mga pagkaing pwedeng-pwede mong kainin ngayong Holy Week. Nawa’y gamitin mo ang pagkakataon na ito upang manalangin, magnilay-nilay, at mag-reflect sa iyong espiritwal na aspeto ng kalusugan. (Moises Caleon)