Transport group pinaawat operasyon ng LTO online portal

Magsasampa ng kaso sa korte ang mga organisadong transport group sa bansa para pigilan ang operasyon ng Land Transportation Management System (LTMS), online portal ng Land Transportation Office (LTO) dahil sa inconvenience na hatid sa mga stakeholders at magdudulot lamang umano ng korapsyon sa halip na pagluluwag sa sistema ng vehicle registration at renewal ng driver’s license.

Ayon kay Ariel Lim, president at national convener ng National Public Transport Coalition (NPTC) nagpadala na sila ng demand letter sa LTO na copy furnished ang Office of the President, Senate at House of Representatives, para sa suspensyon ng operasyon ng LTMS.

“We will file a case against the LTO this month. We will ask for the issuance of an injunction against the LTMS,” pahayag ni Lim sa isang phone interview kahapon.

Giit pa ni Lim na ang implementasyon ng LTMS ay nagdulot lamang ng mas maraming problema sa mga tsuper at operator, mayorya ay ang walang kaalaman sa technical o paggamit ng computer.

Para makapag-apply online ng mga kailangan sa LTO ay kailangan pang gumastos ang mga driver at operator ng dagdag na P100-P200 para gumawa ng account at magrehistro online.

“The LTMS is not a public service, it is business for the LTO,” giit ni Lim at sinabing ang paggamit ng LTO portal ay nangangahulugan din ng dagdag-gastos sa publiko dahil ang pagbabayad ay magagawa lamang sa pamamagitan ng PayMaya na may dagdag charges sa mga driver at operator na P75 service fee.