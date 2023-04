Tiktok Creator/Entrepreneur Ehra Amurao Cabilangan my bagong ‘baby’

Isa ka rin ba sa mga mahilig mag explore o i-challenge ang sarili lalo na sa pagpili ng karerang iyong tatahakin, sumubok ka na rin ba sa isang bagay na wala kang kasiguraduhan kung ito ay mauuwi sa tagumpay o ‘di kaya naman ay sa kabiguan.

Well… Ito na nga ang aking chika sa inyo ngayong araw dahil isa na naman transpinay ang magbabahagi ng kaniyang kwentong tagumpay. Introducing ang Tiktok Creator/Businesswoman Madam Ehra Amurao Cabilangan.

Tubong Copcepcion, Tarlac at nag-aral sa Tarlac State University sa kursong Bachelor of Science in Education ngunit sa kasamaang palad hindi natapos ni Madam Ehra ang kolehiyo ito ay sa kadahilanang diskriminasyon sa katauhan na kaniyang pinili.

“Nag-stop ako ng pag-aaral kasi pinapaputol ‘yung buhok ko noon, nung time kasi na nag e-exam kami ginupit ‘yung buhok ko, nahiya ako nun kaya ‘di na ko pumasok,”malungkot na pahayag ni Madam Ehra.

Para kay Madam Ehra traumatic ang kaniyang pinagdaanan sa paaralan kaya sa halip ay mas pinili na lamang niya ang maghanapbuhay, ito ay para matustusan niya ang kaniyang mga pangangailangan na ‘di umaasa sa kaniyang mga magulang.

Dahil na rin sa kaniyang angking ganda, balingkinitan na pangangatawan at malasutlang balat pinasok ni Madam Ehra ang mundo ng pageantry. Sumali nga siya sa iba’t-ibang Miss Gay competitions sa iba’t-ibang mga lugar.

Maaga nagretiro si Madam Ehra sa pagpa-pageant at sa loob ng limang taon niyang pagsali sa mga contest kinasawaan niya ito at nakaramdam siya na gusto niyang i-challenge ang kaniyang sarili.Kaya mula sa pagiging isang kontesera pinasok naman niya ang corporate world at nagtrabaho siya bilang isang call center agent dito sa Maynila.

“That time kasi lumayas ako samin nakipagsapalaran ako sa Manila para maghanap ng trabaho, so ayun kahit wala akong kilala nag-apply ako at nangupahan 3 years din ako sa call center,” pahayag ni Madam Ehra.

Para kay Madam Ehra naniniwala siya sa kasabihan na don’t settle for less dahil para sa kaniya kahit kayod kalabaw na siya sa pagiging call center agent ay hindi pa rin nagiging sapat ang kaniyang kinikita kaya naman nang siya ay makaipon pinasok naman niya ang business venture.

Pero alam niyo ba na bago lumaki ang negosyo ni Madam Ehra nagsimula muna ito sa pag titinda ng mga ukay-ukay, kasagsagan nga ng pandemya sinamantala niya ang trending sa social media na pag bebenta ng mga segunda mano na mga damit.

“Pandemic kasi nun, bawal lumabas so nag isip ako kung pano ako kikita kahit nasa bahay lang so ayun nag ukay ako pero nilalabhan namin, pinaplantsa tapos pinopost online hanggang sa napagod na lang rin ako kasi araw-araw laba ng laba hanggang sa na realize ko hindi ito yung pangarap ko, di ko pinangarap maging labandera” humahalakhak na pahayag ni Madam Ehra.

Sa halip na huminto sa pag nenegosyo umisip muli si Madam Ehra ng kabuhayan na babagay sa kaniya at fit sa life style niya, dito na nga pumasok ang hilig niya sa pagpapaganda kaya naman sinimulan niya mag benta ng mga beauty essentials.

Papunta na tayo sa exciting part dahil dito na isinilang ang ENTRANSITION nag benta nga si Madam Ehra ng mga produktong nakaka-fresh, nakaka-bata, nakaka-payat at higit sa lahat nakaka-babae lalo na sa mga kapatid naming nag sisimula pa lamang sa kanilang transition.

“Natatakot ako nung una sumubok kasi feeling ko walang susuporta, feeling ko hindi ko kaya, feeling ko di ako ganun kagaling at feeling ko di ako ganun ka ganda para maniwala sakin ang tao. Pero yung partner ko pinush niya ko na I try ko” saad ni Madam Ehra.

Habang humahaba naman ang aming chikahan tinanong ko na rin ito kung ano naman yung nag push sa kaniya na pasukin rin ang napaka gulong mundo ng social media at aniya; “Nakita ko yung market sa social media specially Tiktok, once na mag trending yan marami talagang nanonood so maraming makakapansin sa product so dun nag simula wala pang Tiktok Shop nun then nagulat ako boom! Ang daming order sa shoppee kaya sabi ko every day mag ti-tiktok na ko para alam nila kung san sila bibili”.

Ayon pa kay Madam Ehra hindi niya inasahan na makikilala siya, kaya naman nung mag trending ang mga videos niya na umani ng milyon-milyong views sobrang saya niya dahil bukod sa dumami ang kaniyang mga supporters malaki rin ang naitulong nito upang mabago ang kaniyang buhay na kung dati ay kuntento na siya sa kung ano lang ang meron siya ngayon ay nabibili na niya lahat ng kahit anong gustohin niya.

Dagdag pa ni Madam Ehra nung mga panahon na nagsisimula pa lamang siya lumapit siya sa mga kilalang negosyante at maraming beses pala itong ni-reject pero sadyang bilog talaga ang mundo dahil ngayon na kilala na siya, siya naman ang nilalapitan nga mga taong tinanggihan siya (Ohh! Diba! Bongga ka na talaga Madam!).

For sure uusisain na naman ako ng mga netizen lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay kaya sinamantala ko na ang pag kakataon na tanungin si Madam Ehra kung ano-ano na nga ba ang mga naipundar niya at ang chika niya;

“Nakabili na ko ng sasakyan tapos may mga products na ko dalawa na ‘yung sariling produkto ko then nakabili na rin ako ng mga lupa” (Wow! Congrats Madam sanaol na lang talaga Charr! LOL!).

Masayang-masaya talaga si Madam Ehra ngayon dahil bukod sa kaniyang mga achievements may bago na itong baby. Yes! Tama ang inyong nabasa dahil ang kaniyang bagong baby ang kaniyang sariling produkto ito ay ang MINOXIFIED HAIR GROWER at HERDOOMZ from his to her na ini-launch na niya kamakailan lamang.

Bago naman magtapos ang aming chikahan nag iwan ng mensahe si Madam Ehra sa mga kabataan at aniya; (Wag mag madali it takes time talaga yung pag transition at siyempre mag aral muna ng mabuti iba rin kasi yung meron kang pinag aralan, yung natapos ka sa pag aaral and syempre kailangan mag ipon then after that gawin mo lang yung tama mahalin mo lang yung ginagawa mo sabi nga diba love what you are doing and everything will follow) Masayang pag tatapos ng aming chikahan.

Kung gusto mo naman maging kasing fresh ni Madam Ehra alam na dis i-follow lamang siya sa kaniyang mga social media accounts @ehraamuraocabilangan at wag kalimuntan umorder ng kaniyang mga products #GandangEntransition #HealthySkinForAll #ThankYouForTheLove