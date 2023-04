‘Tika’ hindi teka

Kapag Semana Santa, isa sa mga salita na gamit na gamit mga tropapips ang “magtika.” Pero dahil hindi madali ang magbago lalo na sa mga ipinanganak na pasaway, ang laging ginagawa ay mag-teka muna.

Sa diksiyonaryo, ang kahulugan o ibig sabihin ng magtika eh mula sa salitang Tika, na mataos na pagsisisi sa kasamaan o kasalanang ginawa.

Sa Ingles, “remorse” na laging hinihintay ng mga mahilig manood ng teleserye sa mangyayari sa karakter ng kontrabida. Wala kasing kuwenta ang istorya ng teleserye kung sa bandang huli eh hindi hihingi ng tawad at magsisisi ang kontrabida sa ginawa niya sa bida.

Kaya kapag Mahal na Araw, laging ipinapayo ng mga taong simbahan sa mga katoliko na hindi na kailangang pahirapan o saktan ang sarili para pagsisihan ang kasalanan. Ang ibang nagpepenetisiya, gusto raw na ma-feel ang hirap ni Jesus para mapatawad sila sa kasalanan nila.

Pero hindi naman ibig sabihin nun mga tropapips eh taon-taon silang gumagawa ng kasalanan kaya taon-taon din silang nagpapalatigo, o nagbubuhat o nagpapako sa krus. Ang iba, panata raw bilang pasasalamat dahil sa may magandang nangyari sa buhay nila.

Kaya lang, baka sabihin ng mga ayudanatics nating mga kurimaw na bakit hindi na lang sila gumawa ng mabuti sa kapuwa o “pay it forward” ika nga, sa halip na saktan pa ang sarili sa harap ng madlang pipol? Baka raw hindi si Jesus ang gusto nilang gayahin kung hindi ang araw para “magpasikat” ika nga.

Karaniwan nga mga tropapips na may mga nagpepenitensiya kapag Semana Santa, lalo na sa Barangay Cutud sa Angeles City sa Pampanga. Ngayon taon na humupa na ang COVID pandemic, balik na uli ang dinadayong pagpapapako sa krus doon.

Sa sobrang kasikatan ng penitensiya sa Cutud, aba’y may mga dayuhan pang gustong magpapako rin sa krus. Kaya lang, ilang beses nang may umurong ang betlog nang ipapako na. Dapat kapag ganun umurong, pitikin na lang nila sa betlog sa halip na ipako.

Ang iba, nabisto na pakulo lang ang tunay na pakay kaya gustong magpapako sa krus. Ang ending, ipinagbawal na ng namamahala sa naturang tradisyon ang mga dayuhan na makasali sa pagpapapako.

Papaano raw kaya kung influencer o vlogger ang magpapapako sa krus? Papayagan kaya sila ng organizer? At kung influencer o vlogger nga kaya ang magpapapako sa krus, babati kaya muna siya ng “hi guys!” at may paalala na “don’t forget to subscribe!” bago magpapapako habang naka-FB live para siyempre maging trending ang video?

Pero anoman ang atraso na nagawa na gustong ihingi ng kapatawaran, dapat eh bukal sa puso at kalooban para mangyari ang hinahangad na pagbabago.

Ngunit kung puro teka ka lang sa halip na tika, aba’y wala kang pinag-iba sa tao na taon-taon na gumawa ng New Year resolution pero hindi naman ginagawa. In short, puro ka lang “drawing.” Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”