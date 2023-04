Suko na ang Mavericks! Luka Doncic, Kyrie Irving ekis sa natitirang laban

TILA sumuko na ang Dallas Mavericks ngayong season matapos lumabas ang balita na igagarahe na ang superstar duo na sina Luka Doncic at Kyrie Irving.

Ang nasabing report ay nanggaling kay Shams Charania ng The Athletic.

“I’m told the organization is seriously considering the possibility of shutting down those guys,” sey ni Charania.

Kasalukuyang nasa 11th place (37-42) ang Mavs sa Western Conference at nanganganib na masibak sa play-in tournament sa tatlong regular games nilang nalalabi.

Si Irving ay may average na 27.1 points, 5.1 rebounds, at 5.9 asissts ngayon season ngunit out siya dahil sa right foot injury.

Samantala, may 32.8 points, 8.6 rebounds at 8.0 assists si Luka ngunit napuruhan naman ang kanyang kanang binti.

Matapos makuha ng Dallas si Kyrie mula sa Brooklyn Nets nitong Pebrero, limang games pa lang niya nakakalaro si Doncic ngayong season. (Cyreel Zarate)